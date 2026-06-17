El nuevo sensor LYTIA L910 de Sony estrena tecnología LOFIC y HDR mejorado para fotos más realistas sin sobreexposición

Sony ha presentado su nuevo sensor de imagen para 'smartphones' LYTIA L910, que cuenta con una resolución de 50 MP e integra, por primera vez, estructura LOFIC para obtener imágenes de alta calidad y realistas, al reducir la sobreexposición en zonas brillantes y eliminar el ruido en zonas oscuras.
La tecnológica ha compartido su objetivo de responder a la necesidad actual de los 'smartphones' para ofrecer cámaras capaces de capturar imágenes estables y de alta calidad en distintos entornos, asegurando un rango dinámico ampliado en una sola exposición, así como atender a las crecientes prácticas de producción de vídeo y retransmisión en directo.
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Para ello, ha presentado el nuevo sensor LYTIA L910, el primero de esta gama en integrar la estructura LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), junto a una nueva tecnología HDR y un sistema de circuito lógico para garantizar imágenes estables.
Como ha explicado Sony en un comunicado, esta estructura LOFIC, junto con la tecnología Triple Conversion Gain-HDR (TCG-HDR), permite obtener imágenes nítidas y de alta calidad independientemente del entorno, ya que puede reducir la sobreexposición en las zonas brillantes de una fotografía, al tiempo que elimina el ruido en las zonas oscuras.
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Esto permite imágenes de un alto rango dinámico de 100 dB en una sola exposición, cuando antes se requerían múltiples exposiciones combinadas para lograr el mismo resultado. En comparación, este diseño "suprime el desenfoque de movimiento y el parpadeo al grabar sujetos en movimiento, ya que no requiere el proceso de síntesis", como ha explicado.
En la práctica, todo ello se traduce en que los usuarios podrán realizar fotografías con su 'smartphone' a escenas hasta ahora complejas, como puede ser un atardecer o una escena a contra luz, un escenario con focos brillantes o carteles LED brillantes. Según Sony, proporcionando imágenes que "se asemejan mucho a la visión humana".
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Además, permite grabación de vídeo HDR a 4K y 60 fps, un modo que asegura que "se ha popularizado recientemente", y lo hace ayudando a mantener el consumo de energía del dispositivo, gracias al diseño de circuitos patentado de la tecnológica. Estos circuitos reducen el tiempo necesario para la conversión de señal analógica a digital y, por tanto, disminuyen el consumo de energía del sensor.
Por lo demás, se trata de un nuevo sensor de imagen CMOS con un tamaño de 1/1,28 pulgadas (12,49 mm en diagonal) y con una resolución de aproximadamente 50 MP efectivos. Sony prevé comenzar la producción en masa del sensor LYTIA L910 durante este verano.
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