El barril de petróleo Brent baja de 78 dólares y marca mínimos de tres meses

El precio del barril de Brent, de referencia para Europa, extiende su corrección al miércoles, cuando llegaba a bajar alrededor de un 1,3% para perforar la cota de los 78 dólares y cotizar en mínimos desde principios de marzo.

En concreto, el barril de crudo Brent llegaba a caer hasta los 77,90 dólares, registrando así su menor precio desde el pasado 3 de marzo.

De este modo, se aproxima a niveles previos la ofensiva militar de EEUU e Israel contra Irán, comenzada el 28 de febrero, cuando el barril de Brent cotizaba en 72 dólares, después de haber llegado a superar los 120 dólares por barril.

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De su lado, el coste del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se dejaba un 1,9% para llegar a caer hasta los 74,60 dólares.

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, advertía ayer de que el precio del crudo se mantendrá probablemente en un rango de entre 70 y 80 dólares, por encima de los niveles previos a la guerra, manteniéndose el riesgo de una inflación por encima del 3% en lo que queda de año.

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"Hubo cierto movimiento en el mercado (tras el acuerdo de paz), pero al final, no mucho. Y la nueva curva de futuros del petróleo se sitúa básicamente horizontal durante los próximos dos años. Como saben, no muy lejos del precio actual. La perspectiva del mercado petrolero es de precios entre los 70 y los 80 dólares", indicó el economista irlandés.

De esta manera, en línea con las previsiones del BCE, Lane anticipó que la inflación se mantendrá por encima del 3% hasta principios del próximo año, incluso aunque cese por completo la guerra en Irán.