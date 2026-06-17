Comienza la declaración de Zapatero ante la Justicia española por presunta corrupción

Madrid, 17 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero comenzó este lunes a declarar en la Audiencia Nacional por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones, entre otros casos, a favor de la aerolínea Plus Ultra.

Zapatero, el primer expresidente del Gobierno español imputado por la justicia, está declarando ante el juez José Luis Calama, responsable de la investigación, en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

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Además, se suma el delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el magistrado, por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía durante un registro.

Zapatero las atribuyó a una herencia de su madre y su suegra, pero el juez le investiga en una pieza separada por presunto delito fiscal y de contrabando.

La declaración de Zapatero, de la que está pendiente tanto el partido socialista como el resto de formaciones que le ofrecen apoyo parlamentario, deberá aclarar además si los beneficios de la supuesta trama se canalizaron hacia él mediante una maraña de empresas opacas.

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El foco está en los pagos hechos por Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, que abonó al exlíder socialista 490.780 euros y 239.755 euros a la empresa de sus hijas.

Zapatero deberá disipar las sospechas del juez, que le sitúa en el "vértice" de una trama de influencias, para la que aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros.

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El también ex líder del partido socialista accedió a la sede judicial a pie por la puerta principal, reservada para jueces, fiscales y funcionarios, como había solicitado Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad.

La Audiencia Nacional se encontraba este lunes blindada por un fuerte despliegue policial y ante gran expectación mediática, con unos 200 periodistas y medios gráficos, así como un grupo de personas que coreaban consignas contra el político, que ha sido hasta ahora una de las figuras más respetadas por los socialistas y por otros sectores de la izquierda española.

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El conservador Partido Popular (PP) es la única acusación popular que puede asistir a la declaración, en la que, como investigado, Zapatero tiene derecho a no prestar declaración, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, y a no declarar contra sí mismo.

Cuando se conoció el caso, el expresidente del gobierno aseguró que ejercerá su defensa "con toda la firmeza y convicción". EFE