Airtificial fabricará 800 piezas para los cuatro Airbus de transporte militar comprados por Tailandia

Airtificial, a través de su división Aerospace & Defense, fabricará en su planta de Jerez de la Frontera (Cádiz) 800 piezas para los cuatro Airbus C295 de transporte militar adquiridos por Tailandia, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Recientemente, la Fuerza Aérea de Tailandia compró dos Airbus C295, una de las aeronaves de transporte militar de referencia de Airbus Defence and Space, y su Armada adquirió otros dos, lo que supone la fabricación de alrededor de 800 piezas elaboradas por Airtificial para estos aviones (200 por cada aeronave).

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Según ha destacado Airtificial, su participación en este proyecto "refuerza su posicionamiento" dentro de la cadena industrial española vinculada al C295, una aeronave ensamblada en las instalaciones de Airbus Defence and Space en Sevilla y destinada a misiones de transporte militar, evacuación médica, apoyo logístico y despliegue de tropas, entre otras.

"La adquisición de esta aeronave por parte de Tailandia refuerza la proyección internacional de este avión de Airbus fabricado en España y consolida el peso de Andalucía como polo industrial aeronáutico", ha resaltado Airtificial.

Desde su planta de Jerez, Airtificial Aerospace & Defense (A&D) fabrica diferentes elementos para el C295, como bordes de ataque, conductos, tomas de aire, paneles interiores y otros componentes estructurales en fibra de carbono y fibra de vidrio.

En este sentido, la compañía ha explicado que los materiales compuestos son elementos clave para reducir peso, mejorar la eficiencia y garantizar la resistencia y fiabilidad de piezas sometidas a altos estándares técnicos.

La planta de Jerez de la Frontera es uno de los centros estratégicos de Airtificial Aerospace & Defense. En estas instalaciones, la compañía cuenta con espacios para los procesos industriales que incluyen sala limpia, hornos autoclaves, corte automático de fibra, inspección por ultrasonidos y sistemas de verificación dimensional.

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"Cada nueva entrega internacional del Airbus C295 pone en valor la capacidad de la industria aeroespacial española para participar en programas de defensa de alta exigencia tecnológica. Desde Airtificial contribuimos a esta cadena de valor con conocimiento industrial, experiencia en materiales compuestos y una capacidad de ejecución consolidada desde Andalucía", ha destacado Guillermo Fernández de Peñaranda, consejero delegado de Airtificial.

La relación de Airtificial con Airbus Defence and Space se enmarca en una colaboración industrial consolidada en programas aeronáuticos civiles y militares. La compañía fabrica componentes para grandes OEMs internacionales y participa en plataformas de Airbus como el C295, el A400M, el A330 MRTT y el A350; el Hürjet de la mano de Turkish Aerospace y otros programas de referencia del sector aeroespacial.

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