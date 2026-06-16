Uruguay ratifica el acuerdo Mercosur-EFTA en el Senado por unanimidad

Montevideo, 16 jun (EFE).- La Cámara de Senadores de Uruguay ratificó este martes por unanimidad el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), tratado que será enviado a la Cámara Baja para continuar con su tratamiento parlamentario.

El Mercosur y EFTA -formado por Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza- rubricaron este acuerdo comercial en la ciudad de Río de Janeiro el 16 de septiembre de 2025, que crea un mercado de 300 millones de personas.

El acuerdo ya fue refrendado por la Cámara de Diputados de Brasil el pasado martes, ya que su entrada en vigor depende de la ratificación por los legislativos de todos los países.

Cuando a principios de junio el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, entregó el documento a la vicepresidenta Carolina Cosse, solicitó a la Asamblea General que Uruguay vuelva a ser el primero en ratificarlo, como ocurrió con el tratado con la Unión Europea, aprobado "por amplia mayoría" en el Parlamento.

PUBLICIDAD

Durante la discusión parlamentaria de este martes, el senador del oficialista Frente Amplio Daniel Caggiani adelantó que el plan tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo es "poder lograr esta semana culminar el proceso de aprobación" en el país suramericano.

"Este es un acuerdo muy importante porque logra consolidar un espacio comercial de más de 300 millones de habitantes y el 97 % del comercio birregional va a estar en condiciones o características de acceso preferencial. Por tanto, creo que es sin duda oxígeno puro", expresó el senador.

PUBLICIDAD

Por parte del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda indicó que su partido votaría a favor de este acuerdo por tratarse de "la continuidad de una vocación nacional", pero preguntó cuál será la estrategia que adoptará el Gobierno "para transformar este acuerdo en más exportaciones, más inversiones, más empleo y más oportunidades".

El acuerdo se votó en la Cámara Alta por unanimidad y los oradores de los distintos partidos políticos coincidieron en los beneficios de negociar con "cuatro de las economías más prestigiosas del planeta" y habilitar al país suramericano a "zambullirse" en el corazón de Europa.

PUBLICIDAD

Una vez que el acuerdo entre en vigor, EFTA suprimirá por completo los aranceles aplicados a las importaciones de productos industriales y pesqueros originarios del bloque suramericano.

Además, el bloque europeo aplicará descuentos o exenciones arancelarias de forma inmediata y ofrecerá cuotas específicas para productos que podrán ingresar sin pagar impuestos de importación, entre los cuales algunos agrícolas que son claves para el Mercosur (café, carnes de vacuno, ave y cerdo, etanol y vino).

PUBLICIDAD

El Mercosur, a su vez, contará con un plazo de hasta quince años para completar un proceso escalonado de desgravación arancelaria aplicado a las importaciones industriales provenientes de sus nuevos socios europeos. EFE

(video)