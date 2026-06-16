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Tesla y la petrolera argentina YPF acuerdan explorar oportunidades de colaboración

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Buenos Aires, 16 jun (EFE).- El fabricante estadounidense de autos eléctricos Tesla y la petrolera argentina YPF firmaron este martes una carta de intención con vistas a explorar posibles oportunidades de colaboración entre las dos empresas.

Según informó YPF en un comunicado, esta potencial colaboración incluye el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos e infraestructura de almacenamiento de energía.

La carta de intención fue firmada durante la visita del presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, a la planta Gigafactory de Tesla en Texas (Estados Unidos).

Además de la firma de ese documento, las compañías intercambiaron perspectivas sobre soluciones de almacenamiento energético, abastecimiento eléctrico e iniciativas de innovación aplicadas al sector energético.

"Esta visita nos permitió conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos", señaló Marín.

La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, es la mayor productora de hidrocarburos y comercializadora de combustibles del país suramericano. EFE

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