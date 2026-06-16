Ruto reclama en la cumbre del G7 una alianza de "igualdad soberana" para África

Évian (Francia)/Nairobi, 16 jun (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, rechazó este martes la visión histórica de África como una "carga" y reclamó una alianza basada en la "igualdad soberana", la inversión de beneficio mutuo y el fin de los costes de financiación abusivos para la región ante los líderes de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Évian (Francia).

El mandatario keniano denunció que los países africanos se ven obligados a endeudarse a tipos de interés muy superiores a los de otras regiones con fundamentos económicos similares debido a análisis de riesgo sesgados.

Aunque reconoció el valor de los bancos multilaterales de desarrollo, advirtió que su capital actual es insuficiente para la escala de los proyectos que el continente pretende levantar.

Frente a este escenario, aclaró que el problema de África no es la falta de dinero, ya que el continente acumula más de cuatro billones de dólares en activos financieros entre bancos, fondos de pensiones y reservas.

"Lo que nos falta no es dinero. Es la arquitectura de riesgo que transforma los ahorros a corto plazo en inversiones a largo plazo, a escala", dijo Ruto, según recoge un comunicado de Presidencia.

Como muestra de que el desarrollo "comienza en casa", el presidente detalló que Kenia ha movilizado por su cuenta cerca de 9.000 millones de dólares (unos 7.751 millones de euros) para vivienda asequible y 1.500 millones de dólares (1.291 millones de euros) para su programa de salud universal.

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Bajo esa premisa de corresponsabilidad, Ruto emplazó directamente a las potencias del G7 a respaldar a las instituciones multilaterales africanas mediante instrumentos de garantía y esquemas de riesgo compartido, señalando explícitamente a la Agencia para el Desarrollo del Comercio e Inversión en África (ATIDI) como un canal idóneo.

"África no es un problema que deba resolverse, es la mayor parte de la solución. No es una carga que deba llevarse, ni una deuda que deban pagar las antiguas potencias coloniales; es un activo para la prosperidad del mundo", concluyó el líder africano.

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Con este mensaje finalizó la participación del mandatario keniano —único líder africano invitado al foro—, quien consideró que su postura fue "comprendida" por el resto de las potencias.

El G7 es un foro político y económico informal integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, aunque la Unión Europea viene a ser un miembro de facto al tener representación política permanente. EFE