Las bolsas europeas consolidan máximos con el brent por debajo de los 80 dólares por Ormuz

(Actualiza con datos al cierre de Wall Street)

Madrid/Nueva York, 16 jun (EFE).- Las bolsas europeas mantuvieron este martes el optimismo inversor con récords en algunos de sus índices a la espera de la apertura del estrecho de Ormuz prevista para este viernes, lo que ha hecho que el brent baje de los 80 dólares por primera vez desde marzo.

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El parqué de Milán ha sido el índice que ha registrado la mayor subida del continente, con un avance del 1,15 %, que le ha permitido alcanzar los 52.432,56 puntos, batiendo el máximo histórico que ya había marcado la víspera.

De la misma manera, el IBEX 35 español ha cerrado con un alza del 0,69 % que, impulsado por la banca, ha llevado al selectivo a rozar los 19.200 puntos, otro nuevo máximo histórico.

La Bolsa de París ha encadenado su cuarta sesión en verde con un avance del 0,75 % y la plaza londinense ha subido un 0,61 %.

En menor medida, el DAX de Fráncfort ha mantenido el tono positivo con una subida del 0,07 %.

En el caso del Euro Stoxx 50, índice donde cotizan la media centena de las compañías más importantes de la zona euro, su valor bursátil ha subido un 0,45 % para cerrar en otro máximo histórico.

Todo ello en una jornada en la que el euro se cruza con el billete verde en los 1,1604 dólares, un 0,12 % más que ayer, con los que recupera el nivel del 1,16.

En Estados Unidos, los índices de Wall Street cerraron en terreno mixto, con un nuevo récord en el Dow Jones de Industriales, que roza 52.000 puntos, pero bajadas en el sector tecnológico que arrastraron a los otros dos principales indicadores.

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El Dow Jones subió un 0,64 %, pero el S&P 500 y el Nasdaq restaron un 0,57 % y 1,15 %, respectivamente.

La noticia empresarial de la jornada estadounidense tuvo ver con SpaceX, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, que anunció la compra de la empresa de software Cursor por 60.000 millones de dólares (unos 51.710 millones de euros).

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SpaceX cerró la jornada con un valor de mercado de 2,641 billones de dólares y es la sexta mayor cotizada del mundo por detrás de Microsoft (2,925) y Amazon (2,646), a las que superó brevemente a mitad de sesión.

En lo que respecta al precio del petróleo, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, subrayó este martes que el remedio a la crisis energética que vive el mundo tiene que venir por una apertura "total e incondicional" del estrecho de Ormuz "lo antes posible".

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Según ha reportado la cadena estatal iraní Press TV, al menos cinco embarcaciones iraníes atravesaron el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos anunciara el levantamiento de su bloqueo naval.

Aún así, el transporte marítimo y los sectores dependientes del petróleo mantienen sus dudas y reclaman garantías para cruzar el estrecho pese al acuerdo, ya que consideran que este pacto "solo es un primer paso" para normalizar la situación en Oriente Medio.

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Así, tanto los inversores como las compañías más ligadas al sector petrolero y los bancos centrales aguardan la completa reapertura y el desarrollo de las actividades en el estratégico accidente geográfico.

En esta jornada el brent, crudo de referencia en Europa, caía un 3,86 % y al cierre de las negociaciones bursátiles en el continente, el barril se intercambiaba a 79,96 dólares, mínimos desde principios de marzo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó un 5,8 %, hasta 76,05 dólares el barril.

En tanto, en el mercado TTF de Países Bajos, el gas natural descontaba el 1,31 % de su precio y el megavatio hora bajaba hasta los 42,06 euros.

La bajada del precio de estos recursos hace que, de la misma manera, la rentabilidad de bono soberano alemán y español se reduzca hasta el 2,93 % y el 3,346 %, respectivamente.

Los metales preciosos trataban de mantener sus rachas alcistas tras el anuncio del fin de las hostilidades en Oriente Medio y hoy el oro subía un 0,34 %, con la onza en los 4.326,37 dólares, mientras que la plata se decantaba por las pérdidas, del 0,15 %, en los 69,89 dólares la onza.

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Con mayor fuerza caía a esa hora el bitcóin, que se devaluaba el 1,1 %, hasta los 65.760,38 dólares. EFE