La OEA despliega una misión de observación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha anunciado este martes que ha desplegado su Misión de Observación en Colombia de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que el país celebrará el próximo 21 de junio, fecha en la que se disputarán la Presidencia el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el oficialista Iván Cepeda.

Integrada por 95 observadores y especialistas de 22 nacionalidades, la Misión de Observación Electoral (MOE) estará encabezada por el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández y tendrá presencia en 26 departamentos y en el Distrito Capital, según ha precisado la organización en un comunicado en el que ha agregado que la misma también estará presente en las ciudades de Barcelona, Madrid, Nueva York, Miami y Washington, desde donde también se observará el desarrollo del proceso electoral.

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De este modo, la MOE dará continuidad al trabajo realizado durante la primera vuelta electoral al tiempo que observará cuestiones relativas al desarrollo del proceso como la organización, logística y voto en el exterior, tecnología, financiamiento político, justicia y violencia electoral, así como campañas, medios de comunicación y comunicación digital.