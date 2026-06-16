El precio del petróleo baja de los 83 dólares por los avances del acuerdo de paz entre EEUU e Irán

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía por debajo de los 83 dólares antes de la apertura de las Bolsas europeas tras bajar un 0,5%, a mínimos de tres meses, gracias a los avances del acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial.

Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en EEUU, caía un 0,3%, hasta rondar los 80,5 dólares.

En este contexto, al menos tres buques petroleros iraníes y otros dos de carga que transportaban productos de primera necesidad han atravesado "sin incidentes" la línea del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

Estos buques, que llevaban meses varados por cuenta del bloqueo impuesto por las tropas estadounidenses en la zona, han logrado hacerlo en la noche de este lunes, según han indicado fuentes marítimas informadas recogidas por la televisión pública iraní Press TV.

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De su lado, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha asegurado este lunes que uno de los puntos "fundamentales" del acuerdo provisional de paz establece que tanto Washington como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) van a "ayudar" a Teherán a "destruir" sus reservas de uranio altamente enriquecido.

El anuncio del acuerdo de paz entre EEUU e Irán está empujando los precios del petróleo a la baja. El Brent se mueve ahora por debajo de los 83 dólares, pero sigue por encima de los 72 dólares el barril, el precio que marcaba antes de la ofensiva militar de EEUU e Israel contra Irán.

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Las Bolsas asiáticas registran avances en la jornada de este martes después de los fuertes repuntes del lunes. El Nikkei japonés sube un 0,2%, la Bolsa china de Shenzhen gana más de un 1% y el Kospi surcoreano avanza más de un 2%. La nota discordante la pone el Hang Seng de Hong Kong, que cae un 1,8%.

Por su parte, las Bolsas europeas apuntan a alzas en la apertura. El Ibex 35 partirá hoy de los 19.032 puntos, tras superar este lunes, por primera vez en sus cerca de 35 años de historia, la cota de los 19.000 puntos.

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