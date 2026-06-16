Kiko Rivera arremete sin piedad contra Irene Rosales tras su brutal indirecta en una campaña publicitaria

Se recrudece la guerra entre Kiko Rivera e Irene Rosales. A pesar de la cordialidad de la que presumían tras su separación en agosto de 2025, el paso de los meses solo ha servido para empeorar su relación, que con el último gesto de la andaluza parece haber llegado a un punto de no retorno. Este lunes, coincidiendo con su 35 cumpleaños, ha visto la luz su nueva y sorprendente campaña publicitaria para una conocida marca de frutos secos, Grefusa, protagonizada por una lona tamaño XL con su imagen situada en pleno centro de la capital con un eslogan que supone una demoledora indirecta para su exmarido: "Un mil con un mal Kiko es un mal mix", que orgullosa ha compartido a través de sus redes sociales con un revelador "me he regalado esta lona por mi cumpleaños".
Un dardo directo que no ha hecho ninguna gracia al hijo de Isabel Pantoja, que disfrutando de unos días de vacaciones en Palma de Mallorca con su novia Lola García ha respondido arremetiendo sin piedad contra la influencer con un devastador comunicado en el que deja claro que todo lo que tiene actualmente es "gracias a haberte comido un Kiko".
PUBLICIDAD
"Hoy he visto una campaña que, sinceramente, me parece patética" ha comenzado, defendiendo que "antes de que aparezcan los de siempre pidiendo respeto y recordándome quién es, conviene recordar algo muy sencillo: yo también soy el padre de mis hijas y, por lo que veo, el respeto no siempre es recíproco".
"Si esta es la forma que has elegido para seguir generando atención y, de paso, para que a mis hijas no les falte de nada, adelante. Yo, mientras tanto, estoy en Mallorca trabajando para que a ellas no les falte absolutamente de nada" ha expresado antes de lanzar un brutal ataque directo a Irene: "Ahora bien, hay una verdad que ni una campaña, ni cien entrevistas, ni mil titulares van a cambiar. La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko".
PUBLICIDAD
"Y sí, la frase puede molestar, pero no deja de ser una realidad. Mira a tu alrededor. Mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente solo hay que mirarte. En Google vienen las fotos vayan a verlo. Eso también es por comerte un kiko" ha afirmado con contundencia.
Un mensaje que ha acompañado de una imagen suya actuando este lunes frente a cientos de personas en la isla balear, y al que ha puesto fin reconociendo que lo que le parece "más gracioso de todo" es que Irene actúe "como si nada de lo que tienes hubiera tenido nada que ver conmigo". "Pero bueno, algunos seguimos trabajando para construir nuestro presente, mientras otros siguen utilizando su pasado como única herramienta para mantenerse vigentes" ha sentenciado.
PUBLICIDAD