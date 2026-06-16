Entrenador de Congo, triste porque algunos aficionados del país no puedan entrar a EE.UU.

Houston (EE.UU.), 16 jun (EFE).- El francés Sebastien Desabre, seleccionador de Congo, afirmó este martes que le "entristece" que algunos aficionados de su selección no hayan podido acceder a Estados Unidos para alentar a su equipo, en la víspera del debut mundialista, en Houston, contra Portugal.

"Nos entristeció que algunos de nuestros aficionados que estuvieron con nosotros desde el primer día no pudieran viajar y ver los partidos, pero intentaremos hacerles felices cuando nos vean, estén donde estén", afirmó Desabre.

A pesar de eso, Congo contará con gran apoyo, tanto en Estados Unidos como en su país.

"Veremos cómo es mañana, veremos si estamos preparados o no, los chicos están listos, tenemos a 100 millones de congoleños que nos mirarán, queremos mostrar coraje y haremos todo lo posible", afirmó el técnico.

Le espera un partido de alta exigencia, contra Portugal y Cristiano Ronaldo, listo para disputar el sexto Mundial de su carrera.

"Nos centramos en lo que hacemos mejor, es un maratón de 3 partidos, mañana jugamos contra una de las mejores selecciones del mundo, conocemos el equipo, respetamos muchísimo a Portugal, es de las mejores del mundo, pero tenemos mucha fuerza y vamos a comenzar con nuestro estilo de juego", afirmó.

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"Si estamos aquí es porque trabajamos duro, la primera victoria para nosotros es estar aquí. Queremos avanzar de ronda, este es el objetivo y tenemos una estrategia para eso", insistió.

Desabre dejó claro que la clave para sacar un buen resultado ante Portugal será el juego en equipo y que no hay un plan específico enfocado en Cristiano Ronaldo.

"Es trabajo en equipo, no es solo Cristiano Ronaldo", zanjó el seleccionador. EFE

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