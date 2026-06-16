El presidente de Ecuador decreta nuevo estado de excepción en 10 provincias y 3 municipios

Quito, 16 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción por "grave conmoción interna" en diez provincias y tres municipios del país, apenas dieciséis días después de que venciera el anterior.

La medida, que rige desde este martes, tendrá una vigencia de sesenta días en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito; Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los municipios de La Maná, en Cotopaxi, Las Naves, en Bolívar, y La Troncal, en Cañar.

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El estado de excepción permite a las fuerzas de seguridad intervenir en esos territorios con el fin de "precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana", así como para "prevenir, contrarrestar, neutralizar, cualquier actividad criminal o delincuencial que afecte al ejercicio de garantías, derechos y libertades de la población", reza el decreto. EFE