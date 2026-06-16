El Gobierno checo planea adaptar el aeropuerto de Karlovy Vary para la OTAN

Praga, 16 jun (EFE).- El Gobierno checo planea ampliar el aeropuerto de Karlovy Vary para que pueda ser usado por aviones militares de la OTAN en caso de amenazas, informó este martes la emisora pública CRo.

Como primer paso, el citado aeródromo, propiedad de la región homónima al oeste de la República Checa, pasará a manos del Ministerio de Defensa del país centroeuropeo.

Tras esa transferencia gratuita de la propiedad, Defensa quiere invertir 167 millones de euros para ampliar en 60 metros el ancho y 2,5 kilómetros la longitud de la pista de despegue y aterrizaje, y dotar de equipamiento militar al aeródromo, que no perderá su carácter civil para poder seguir acogiendo vuelos comerciales, precisó la emisora.

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Esas inversiones aseguran que el aeropuerto podrá servir para cumplir los compromisos de la OTAN en caso de amenaza, según un informe del Defensa al que tuvo acceso CRo, que cita también "garantizar la maniobra aeroportuaria de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Checa", así como "ampliar las actividades de las unidades de fuerzas territoriales del Ejército de la República Checa".

Fundado en 1931, el citado aeropuerto también servirá de "centro de operaciones conjuntas del Ministerio de Defensa y el Sistema Integrado de Rescate de la región de Karlovy Vary", añade la emisora.

Antes de la invasión rusa de Ucrania hace más de cuatro años, el aeródromo era muy utilizado por visitantes rusos, pero desde el estallido del conflicto su actividad se ha reducido mucho, por lo que ha acumulado pérdidas de 4,75 millones de euros. EFE

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