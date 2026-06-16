China alerta de que la próxima fase de las negociaciones entre EEUU e Irán "será más complicada"

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha alertado este martes de que la próxima fase de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán de cara a un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto en la región será "más complicada", ahora que las partes han pactado un memorando de entendimiento que será firmado oficialmente este viernes en Suiza.

Durante una conversación telefónica con el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, Wang ha indicado que "es posible prever" que habrá "más dificultades" a partir de la firma y ha considerado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "debe desempeñar un papel mayor para apoyar estas conversaciones".

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"El consenso actual está lejos de su punto final. En vez de eso, es un nuevo punto de partida", ha aclarado Wang, según un comunicado difundido por el Minsiterio de Exteriores. "Lograr la paz duradera en Oriente Próximo y el Golfo requiere unos esfuerzos sustanciales por parte de todos", ha apuntado.

"Mientras haya esperanza de paz, el esfuerzo merece la pena. Desde el inicio del conflicto, China ha colaborado con todas las partes, trabajando activamente para detener los combates y promover la paz. Desde el principio, China ha apoyado firmemente a Pakistán, recalcando ante todas las partes que es un mediador de confianza, y también ha colaborado con Irán y Estados Unidos, a su manera", ha subrayado.

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Asimismo, ha recalcado que Pekín está dispuesto a trabajar con Pakistán para impulsar la paz. "Creemos que las conversaciones no deben dar marcha atrás, y mucho menos volver al uso de la fuerza", ha aclarado. "El viaje se encuentra a la mitad y el consenso actual está lejos de ser el final", ha recalcado.

"Oriente Próximo ha sufrido enormemente a causa de la guerra, y sus habitantes merecen la paz. China está dispuesta a colaborar (...) para promover incansablemente la paz y el diálogo, y a seguir esforzándose por restablecer la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región cuanto antes", ha zanjado.

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