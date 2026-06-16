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Al menos cuatro muertos en nuevos ataques de Israel contra el sur de Líbano pese al acuerdo entre EEUU e Irán

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Al menos cuatro personas han muerto y varios han resultado heridos este martes a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra dos localidades en el distrito de Nabatiyé, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y el acuerdo para el cese de hostilidades alcanzado hace días entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias libanesa NNA, las fuerzas israelíes han atacado un vehículo en Mefdún, para acto seguido lanzar otro bombardeo contra un segundo automóvil en el mismo municipio.

Un tercer convoy de vehículos ha sido atacado, esta vez en la localidad de Shukin, dejando los tres ataques al menos cuatro víctimas mortales y un número hasta el momento indeterminado de heridos.

Mientras, las autoridades libanesas han informado de que el balance de víctimas por ataques de Israel desde el pasado 2 de marzo asciende ya a 3.836 muertos, incluidos 133 profesionales sanitarios, y 11.851 heridos.

El Gobierno de Irán ha anunciado que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó "oficialmente" este lunes, una vez finalizado el acuerdo con Washington, y ha insistido en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.

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