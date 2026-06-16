Agencias

0-0. Francia se atasca con Senegal en el primer tiempo

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 17 jun (EFE).- Una espesa selección de Francia, acosada por la pirotecnia de Senegal en continuos ataques por las bandas, empata con dificultades sin goles este miércoles al término del primer tiempo del partido del Grupo I en el MetLif Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

La mejor ocasión de gol la gestó el delantero del Bayern de Múnich Nico Jackson en el minuto 25 con una descolgada por el callejón izquierdo que terminó con un remate que explotó en el vertical derecho y de rebote golpeó los pies del guardameta Mike Maignan.

PUBLICIDAD

La primera jornada del Grupo I se complementará este mismo martes con el encuentro entre Irak y Noruega. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Gobierno defiende a la jefa de gabinete de Kast tras polémica por un subsidio de vivienda

Infobae

Militares colombianos prestan servicio en el paraciclismo, un deporte que salvó sus vidas

Infobae

El Gobierno de Venezuela firma con Repsol un memorando en materia de gas y petróleo

Infobae

Cuerpo y Hereu valoran con el sector industrial el impacto de la guerra de Irán y el plan anticrisis

Cuerpo y Hereu valoran con el sector industrial el impacto de la guerra de Irán y el plan anticrisis

EEUU imputa a 15 personas por "obstaculizar" labores de agentes de inmigración en Minesota

Infobae