El Gobierno de Venezuela firma con Repsol un acuerdo en materia de gas y petróleo

Caracas, 16 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela firmó este martes un acuerdo de intenciones en materia de gas y petróleo con la energética española Repsol para explorar la costa oriental del Lago de Maracaibo, en el estado Trujillo, al oeste del país suramericano.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, dijo que el acuerdo es la "anexión de oportunidades exploratorias" a la empresa mixta Petroquiriquire para sumar a la producción venezolana barriles de petróleo liviano.

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La firma se hizo en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano en Caracas, entre el director general de Exploración y Producción de Repsol, Francisco Gea Pascual, y Obregón, un encuentro al que también asistió la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el consejero delegado de la empresa española, Josu Jon Imaz.

"Tanto Repsol como PDVSA (...) seguirán ahora explorando otras áreas de cooperación para seguir creciendo, que es lo importante, la proyección hacia el futuro, estamos hablando de una agenda energética que se proyecte para el 2050", subrayó Rodríguez.

Por su parte, Imaz afirmó que Repsol está comprometido a invertir en Venezuela a través de la producción de gas para así contribuir a la estabilización y al crecimiento económico del país y, además, multiplicar la inversión en petróleo.

En abril pasado, Repsol firmó un acuerdo con el Gobierno venezolano y PDVSA para retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire y garantizar los mecanismos de pago.

La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45.000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire. EFE

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