Von der Leyen ve cada vez "más sólidos" los argumentos para retrasar el acceso de menores a las redes sociales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este lunes que los argumento para retrasar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales es "cada vez más sólidos" debido a los riesgos que estas plataformas pueden tener durante etapas "fundamentales" de su desarrollo personal.

"Los argumentos a favor de retrasar el acceso a las redes sociales, debido a los riesgos existentes, son cada vez más sólidos", ha afirmado la conservadora alemana durante una comparecencia previa a la cumbre del G7 que se celebra esta semana en la localidad francesa de Evian, en la que se abordará este asunto.

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Sus declaraciones coinciden con el anuncio del primer ministro británico, Keir Starmer, de prohibir el acceso a estas plataformas a los menores de 16 años, por los riesgos que, a su juicio, plantean para la salud mental, el bienestar y la seguridad de niños y adolescentes.

Un debate que ha cobrado fuerza en el seno de la Unión Europea después de que la jefa del Ejecutivo comunitario reclamara el pasado mes de mayo retrasar la edad mínima de acceso a las redes sociales y cargara contra el modelo de negocio de algunas grandes compañías tecnológicas, a las que acusó de tratar la atención de los menores como una "mercancía".

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Tal y como avanzó Von der Leyen, la cuestión será analizada por el grupo de expertos creado por la Comisión, que evaluará las posibles medidas y presentará sus conclusiones antes del parón veraniego, con vistas a una posible propuesta legislativa antes de que finalice el año.

"El debate no es si los jóvenes deben tener acceso a las redes sociales. El debate es si las redes sociales deben tener acceso a nuestros niños y adolescentes, y cuándo", ha señalado la conservadora alemana, quien ha recordado que la infancia y la adolescencia temprana son etapas "fundamentales" tanto para el desarrollo cerebral como para la construcción de la personalidad.

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Si bien ha reconocido que las tecnologías digitales ofrecen "oportunidades extraordinarias", también ha advertido de que han generado nuevos riesgos para niños y adolescentes, por lo que considera necesario reforzar las garantías y la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas.

"También existe una enorme responsabilidad por parte de las empresas tecnológicas. En Europa, las plataformas deben demostrar que son seguras desde su diseño", ha añadido.

Junto a la protección de los menores, Von der Leyen ha avanzado que los líderes del G7 discutirán también el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), defendiendo una mayor cooperación internacional para evaluar los nuevos modelos antes de su lanzamiento al mercado.

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Según ha explicado, las principales economías deberían intercambiar información y coordinar el trabajo de las entidades independientes encargadas de examinar estos sistemas, del mismo modo que ocurre en otros sectores regulados como la aviación o los dispositivos médicos.