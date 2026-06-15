Registrado un seísmo de magnitud 6,2 frente a Mindanao una semana después del terremoto que dejó 65 muertos

Las autoridades de Filipinas han informado este lunes de que se ha registrado un nuevo terremoto frente a la isla de Mindanao, en el sur del país, tan solo una semana después de que otro seísmo dejara al menos 65 muertos y miles de afectados y desplazados en todo el país.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) ha indicado en su página web que el terremoto, de magnitud 6,2 en la escala abierta de Richter, ha tenido lugar sobre las 17.00 horas (hora local), con el hipocentro ubicado a una profundidad de unos 112 kilómetros.

PUBLICIDAD

Así, ha manifestado que el epicentro se encuentra a unos 160 kilómetros de la costa del municipio de Gobernador Generoso, en la región de Dávao Oriental, y cuenta con un origen tectónico.

Las autoridades han apuntado a que las zonas donde se ha notado una mayor intensidad son General Santos y Cotabato Sur, mientras que Dávao del Sur, Malungon, Sarangani, ciudad de Koronadal y Tupi se encuentran calificadas en el segundo nivel de intensidad.

PUBLICIDAD

El Consejo Nacional de Reducción Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC, por sus siglas en inglés) indicó el domingo en su último balance que más de 173.000 familias se han visto afectadas por el seísmo de la semana pasada, con un total de 724.000 personas. Asimismo, apuntó a que son unas 54.000 las viviendas que se han visto dañadas, de las cuales 9.900 han quedado completamente destruidas.

Filipinas está situada en el conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen alrededor del 90% de los terremotos del mundo. En septiembre de 2025, cerca de 70 personas perdieron la vida y otras 150, aproximadamente, resultaron heridas a causa de un seísmo de magnitud 6,9 en la escala abierta de Richter en Cebú (centro).

PUBLICIDAD