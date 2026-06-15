Mauricio Pochettino implementa la IA con la selección de Estados Unidos

El seleccionador de fútbol de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, utilizará la plataforma de entrenamiento Sportian Performance como parte de su preparación táctica y estratégica para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se disputa hasta el 19 de julio, según anunció la plataforma Globant.

Este acuerdo proporcionará a Pochettino y a su cuerpo técnico acceso a algunas de las herramientas más avanzadas disponibles actualmente para entrenadores de élite, situando los datos, el vídeo y la inteligencia artificial en el centro de su metodología de trabajo.

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"De cara a una Copa del Mundo histórica, estoy convencido de la importancia de proporcionar a nuestro equipo todas las ventajas posibles. Sportian Performance ofrece un entorno único de trabajo que permite a nuestro staff analizar partidos y tomar mejores decisiones en tiempo real, respaldadas por datos sólidos. Esta herramienta refuerza el ecosistema de análisis y tecnología de primer nivel que estamos construyendo para nuestros jugadores y nos sitúa en una posición óptima para ofrecer un torneo inolvidable", comentó Pochettino.

Para el CEO de Sportian, Luis Ureta, es un "orgullo" colaborar con uno de los entrenadores de fútbol "más respetados y sofisticados del mundo". "La decisión de Mauricio Pochettino de incorporar Sportian Performance refleja una tendencia cada vez más evidente en el fútbol: entrenadores que adoptan los datos y la inteligencia artificial para reducir la complejidad, optimizar la toma de decisiones y anticipar escenarios de juego. Estamos deseando acompañarlo a él y a su equipo durante todo el torneo", añadió Ureta.

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