Más de 220.000 vehículos declarados siniestro total se exportaron desde Estados Unidos a Europa en 2024

Más de 220.000 vehículos declarados siniestro total en Estados Unidos por las aseguradoras se exportaron desde Estados Unidos a Europa en 2024, con precios elevados una vez que fueron reacondicionados en suelo europeo.

Así lo recoge un nuevo informe de Carfax, proveedor privado de historiales de vehículos en España y Europa, que refleja que comprar un coche de segunda mano sin conocer su historial puede ocultar mucho más que un simple desgaste por el paso del tiempo. Diversas investigaciones internacionales han destapado cómo las redes del crimen organizado han introducido en Europa miles de vehículos gravemente dañados, procedentes en su mayoría de Estados Unidos, para venderlos posteriormente como coches en aparentemente buen estado.

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Las investigaciones han documentado incluso casos de vehículos con sistemas de seguridad manipulados, airbags ausentes o graves daños estructurales que terminaron siendo vendidos a compradores que desconocían su historial real.

Según los datos difundidos por la Fiscalía Europea, se estima que al menos 16.500 vehículos llegaron al mercado europeo únicamente a través de Lituania, generando más de 144 millones de euros en ingresos ilícitos. Asimismo, las pérdidas fiscales asociadas a esta actividad alcanzarían al menos los 31 millones de euros, sin tener en cuenta los costes derivados de futuras reparaciones, accidentes u otros daños materiales que estos vehículos podrían ocasionar. El resultado es un importante riesgo para la seguridad vial, además de pérdidas millonarias para consumidores y administraciones públicas.

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Un ejemplo recogido en los archivos de la investigación muestra cómo un coche deportivo gravemente dañado se compra en subasta por alrededor de 10.000 euros, para luego revenderse por 50.000 euros. Además, cuanto menos se invierta en reparaciones, mayor será el margen de beneficio, a costa de la seguridad de los pasajeros y de los vehículos que circulan por las carreteras.