Mar Flores, radiante, revela cómo disfrutó de su 57 cumpleaños

Tan solo unos días después de su reciente cumpleaños, Mar Flores ha vuelto al trabajo esta vez en su faceta de presentadora en la primera edición de 'The VISIONARIOS Awards' organizados por la revista ELLE Decoration. En uno de los mejores momentos de su vida en los que no para de cosechar éxitos en diferentes ámbitos profesionales tras la publicación de su libro 'Mar en calma' o de la mano de su podcast, Mar habló sobre cómo ha sido su 57 cumpleaños: "Me sorprendió porque estaba en París, no por mi cumpleaños sino para celebrar el cumpleaños de unos amigos y me encontré con visitas inesperadas".

Agradecida por todas las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días, Mar explicaba que está en un momento en el que no quiere perder el tiempo con personas que no le aporten nada bueno: "Estoy en una época con mucho sentido común, donde tengo mi tiempo prioritario para el trabajo y después estoy muy organizada para disfrutarlo también. Quiero seguir haciéndolo y seguir rodeándome de gente y de personas que me aportan mucho y que son positivas".

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Una vez más optando por la discrección en cuanto a la vida de su hijo Carlo Costanzia y su nuera Alejandra Rubio se refiere, Mar dejaba muy claro que apoya cuaquier decisión que tomen ambos en relación con la tranquilidad y la estabilidad de su familia: "No voy a responder sobre otras personas, preguntárselo a ella, pero creo que todo lo que sea dar un paso hacia una vida familiar tranquila y sana es perfecto". Además, apoya a su hijo Carlo en sus últimas palabras sobre la necesidad de un respiro de las redes sociales: "Yo también necesito un respiro en las redes sociales".