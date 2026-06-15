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Líbano registra la primera víctima mortal por un ataque de Israel tras el acuerdo entre EEUU e Irán

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Al menos una persona ha muerto a causa de un ataque con dron perpetrado por el Ejército israelí contra el sur de Líbano, en el primer ataque mortal de Israel contra su país vecino tras el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado hace más de tres meses.

El conductor de un vehículo ha muerto mientras circulaba en las inmediaciones de Kfar Tebnint, el distrito de Nabatiyé, a causa de un ataque con drones, ha indicado la agencia de noticias libanesa NNA.

De acuerdo a las informaciones del diario 'L'Orient-Le Jour', la víctima no ha podido ser aún identificada, puesto que su cuerpo ha quedado completamente calcinado.

Durante la jornada, se ha producido otro incidente en el que un hombre identificado como Ismail Allam ha muerto en Yater, en Bint Jbeil, ha muerto a causa de una explosión, si bien hasta el momento se desconoce la naturaleza del episodio.

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El Ministerio de Sanidad libanés ha elevado este mismo lunes a 3.798 los muertos, incluidos 133 profesionales sanitarios, 11.781 los heridos por bombardeos de Israel desde el pasado 2 de marzo, días en que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus enfrentamientos, tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

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