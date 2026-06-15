Las acciones de SpaceX marcan un aumento superior al 16% en su segunda jornada de cotización en Bolsa

Los títulos de SpaceX, compañía del magnate Elon Musk, experimentan un incremento del 16,2% este lunes en la Bolsa de Nueva York, en su segunda jornada de cotización tras su salto al parqué el pasado viernes con la mayor oferta pública inicial (OPV) de la historia.

La empresa aeroespacial registra un precio de sus acciones de 187 dólares por título a las 20.30 horas, un aumento de 26 dólares respecto al precio de cierre de la anterior jornada bursátil, lo que significa un incremento acumulado del 38,6%.

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De esta manera, y tras superar ya en su inicio en Bolsa la barrera de los dos billones de dólares de cotización, con el precio marcado este lunes la compañía de Elon Musk se eleva hasta los 2,45 billones de dólares (unos 2,1 billones de euros), situándose como la sexta mayor cotizada de Estados Unidos.

Por su parte, el fundador y consejero delegado de SpaceX ha expresado su confianza en que la empresa aeroespacial alcanzará para 2030 una cifra de ingresos de alrededor de un billón de dólares (864.130 millones de euros).

"Creo que SpaceX podría alcanzar unos ingresos de aproximadamente un billón de dólares en 2030", indicó el magnate de origen sudafricano en su red social, añadiendo que se sorprendería si los ingresos de la compañía de cohetes, satélites e IA "no superaran ese billón de dólares en 2031".

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La subida experimentada el viernes por las acciones de SpaceX confirmó a Elon Musk como la primera persona en alcanzar un patrimonio superior al billón de dólares.