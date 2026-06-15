La UE busca reducir la dependencia de China en minerales críticos con terceros países

Évian (Francia), 15 jun (EFE).- La Unión Europea quiere reducir su dependencia en minerales críticos de China para garantizar el aprovisionamiento de su industria, en particular algunos sectores estratégicos, mediante el desarrollo de sus propios recursos pero sobre todo asociándose con terceros países.

"Vemos una concentración de minerales críticos en China", subrayó este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al explicar su estrategia sobre esta cuestión en una comparecencia ante la prensa en Évian poco antes de que empezara en esa localidad francesa la cumbre del G7 en la que ese tema figura en la agenda de los líderes.

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Von der Leyen recordó los problemas de aprovisionamiento que sufrieron algunos sectores el pasado año cuando China estableció algunos controles a las exportaciones e insistió en la necesidad de diversificar el aprovisionamiento, para salir de la concentración por parte del gigante asiático.

No obstante, recordó que uno de los tres pilares de la estrategia europea pasa por "un diálogo con China" en espera de que se obtengan avances en los otros dos, que van a necesitar tiempo.

El segundo es desarrollar los recursos propios en el territorio de la UE, lo que implicaría la explotación de minerales que hay en el subsuelo y su refinamiento.

Por último, un "pilar muy importante" es trabajar con terceros países por todo el mundo que tienen minerales críticos y que por el momento en muchos casos son explotados con inversiones chinas que refuerzan su control sobre el mercado de esos materiales.

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Para convencerlos, los europeos apuestan por la utilización de acuerdos de libre comercio pero que vayan acompañados de dispositivos que garanticen que le extracción de esos minerales críticos van a crear valor en sus cadenas de producción locales.

Eso implica la generación allí de actividad y puestos de trabajo relacionados con la extracción, pero eventualmente también con el refino.

"Cuantos más países socios se sumen a esta iniciativa, mayor será la equidad y la igualdad de las condiciones", destacó la presidenta de la Comisión Europea.

La presidencia francesa del G7 ha querido que la cuestión de los minerales críticos y los riesgos que hace correr a las cadenas de aprovisionamiento de la industria la concentración por parte de China sean uno de los temas de la cumbre.

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Esa cuestión será objeto de una de las siete declaraciones que se están preparando en esta reunión de los líderes de las siete naciones más ricas, a la que Francia ha invitado también a terceros países.

En una entrevista al canal francés TF1 unas horas antes del inicio de la cumbre, Macron había subrayado su interés en que se logre un acuerdo sobre los minerales críticos y las tierras raras durante esta reunión que está programada hasta el miércoles.

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"Eso es bueno para salir de nuestra dependencia y diversificar nuestros aprovisionamientos", señaló el jefe del Estado francés, que reconoció que establecer una cooperación y evitar así los bloqueos es "uno de los grandes retos de este G7". EFE