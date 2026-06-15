Agencias

La retirada de Israel del Líbano no es una condición del acuerdo con Irán, dice EE.UU.

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Washington, 15 jun (EFE).- La retirada de las tropas israelíes de El Líbano no es una condición incluida en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, aseguró este lunes a la prensa un alto cargo de la Administración de Donald Trump.

"La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder", explicó el funcionario bajo condición de anonimato. EFE

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