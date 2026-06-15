Kallas avisa de que no hay unanimidad para sancionar a ministro israelí pese a pedirlo mayoría de países

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha avisado este lunes de que los Veintisiete no cuentan con la unanimidad necesaria para sancionar al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pese a que una mayoría de Estados miembro respalda ya la medida.

"Varios Estados miembro han propuesto sancionar al ministro Ben Gvir. Lo debatiremos hoy. Según mis consultas, no contamos con la unanimidad necesaria para adoptar esa decisión", ha indicado en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que tiene lugar este lunes en Luxemburgo.

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La posibilidad de imponer medidas restrictivas contra el dirigente israelí ha sido defendida en las últimas semanas por varios países de la Unión por el "secuestro" y las "vejaciones" a los activistas de flotilla humanitaria interceptada por Israel cuando buscaba entregar ayuda a Gaza, entre otros asuntos.

Los ministros de Exteriores del bloque comunitario tienen previsto abordar este lunes la situación en Oriente Próximo, incluida la evolución de la ofensiva israelí en Gaza y Líbano y las opciones para incrementar la presión sobre el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un contexto marcado por las divisiones entre los Veintisiete sobre la respuesta que debe dar la Unión.

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Según han indicado fuentes diplomáticas a Europa Press, hay pocas probabilidades de que los jefes diplomáticos incluyan en la lista de sancionados a Ben Gvir, ya que República Checa, Bulgaria y Hungría están en contra, por lo que es difícil que se logre la unanimidad necesaria para aprobar sanciones.

No obstante, los ministros tienen previsto analizar una propuesta para prohibir o limitar el comercio con los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, un punto que, si es considerado una política comercial, podría aprobarse tan solo con una mayoría cualificada.

APOYO GENERALIZADO A LAS SANCIONES Y PRESIÓN SOBRE LOS ASENTAMIENTOS

A su llegada a la reunión, varios titulares del ramo han respaldado endurecer la respuesta europea frente a Israel, como la ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, quien se ha pronunciado "claramente a favor" de apoyar medidas más restrictivas contra el ministro israeslí.

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La jefa de la diplomacia austriaca ha considerado "inaceptable" su comportamiento, en particular hacia los ciudadanos austriacos que participaban en la flotilla humanitaria interceptada por Israel. "No es bienvenido entre nosotros. Quien trata así a austriacos no da una buena imagen de Israel", ha remachado.

Una situación que también ha denunciado su homólogo italiano, Antonio Tajani, quien ha insistido en ampliar las saciones contra el dirigente israelí por el "trato injustificado de ciudadanos italianos que formaban parte de la flotilla y por las ofensas inaceptables e injustificables que dirigió contra Italia".

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Por su parte, el titular francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha recordado que París ya ha adoptado sanciones contra 26 personas y entidades vinculadas a la expansión de los asentamientos en Cisjordania, entre ellas Ben Gvir, y ha reclamado que esas medidas sean asumidas por toda la Unión Europea.

Según ha defendido, Europa no puede aceptar "la explosión de la violencia y la continuación de la colonización desenfrenada en Cisjordania", y ha avanzado que Francia pedirá a la Comisión Europea que impida la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes, "del mismo modo que la UE prohibió la entrada de mercancías procedentes de Crimea tras la anexión rusa".

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"No podemos aceptar que Europa, de manera directa o indirecta, acabe con su comercio apoyando actividades ilegales que comprometen las posibilidades de paz entre Israel y Palestina", ha sostenido.

APUESTA POR SANCIONES COMERCIALES

En la misma línea, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reclamado someter la cuestión a votación para comprobar quién está dispuesto a respaldar el Derecho Internacional "con hechos". "Vayamos a un voto. Verifiquemos quién está a favor del Derecho Internacional y quién no", ha señalado.

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También Irlanda ha defendido centrar los esfuerzos en medidas comerciales ante los bloqueos existentes para aprobar sanciones individuales. La ministra Helen Mcentee ha reconocido que algunos Estados miembro siguen frenando las medidas contra dirigentes israelíes, pero ha apostado por avanzar mediante propuestas que puedan aprobarse por mayoría cualificada.

"Debemos centrarnos en una prohibición comercial. Creo que esta vía permitiría avanzar sin necesidad de unanimidad. Sabemos que existen bloqueos y que probablemente no lograremos progresos mediante sanciones que requieran consenso total. Sin embargo, mediante la mayoría cualificada y una propuesta específica sobre comercio, podríamos adoptar una decisión", ha recalcado.

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Desde Países Bajos, el titular de Exteriores, Tom Berendsen, también ha respaldado una actuación coordinada a nivel europeo, al considerar que "la señal es más contundente" y que la medida sería más eficaz si se aplica en todo el mercado interior de la Unión.