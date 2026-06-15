Interceptados 18 conductores sin carnet mientras hacían carreras ilegales y derrapes en Arganda del Rey

La Policía Local de Arganda del Rey, en colaboración con la Guardia Civil, ha interceptado a 18 coches, cuyos conductores no tenían carnet de conducir, mientras participaban en carreras ilegales y realizaban derrapes en la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo en las inmediaciones de la avenida Madrid, hasta donde se trasladaron los agentes para disolver una concentración ilegal de vehículos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los agentes identificaron varios turismos abandonando Arganda del Rey a gran velocidad, llegando a alcanzar e interceptar a 18 de ellos, cuyos conductores no tenían permiso de circulación.

Como consecuencia de la investigación, la Policía Local de Arganda ha abierto una investigación por un presunto delito contra la seguridad vial y ha tramitado 18 denuncias administrativas por las infracciones realizadas.