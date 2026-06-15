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Grifols lanza en Estados Unidos su nuevo concentrado de fibrinógeno Fesilty

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Grifols ha lanzado en Estados Unidos su nuevo concentrado de fibrinógeno Fesilty, para sangrado agudo en pacientes pediátricos y adultos con deficiencia congénita de fibrinógeno (DCF), incluyendo hipo- o afibrinogenemia, aunque no está indicado para disfibrinogenemia.

DCF es una enfermedad hereditaria poco frecuente que impide la producción o función de fibrinógeno, una proteína plasmática producida en el hígado y clave en la coagulación sanguínea y en la cicatrización de heridas, informa este lunes en un comunicado.

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Un organismo con poco fibrinógeno no puede frenar bien una hemorragia, sobre todo si es aguda, y Fesilty es un producto altamente purificado con una cantidad precisa de esta proteína, para una reposición rápida y predecible de los niveles de fibrinógeno.

A TEMPERATURA AMBIENTE

El nuevo concentrado puede estar a temperatura ambiente y se suministra con un kit completo que facilita la reconstitución rápida en unos 3 minutos.

Las alternativas hasta ahora (como crioprecipitados y plasma congelado) incluyen proteínas no esenciales para reponer el fibrinógeno, suelen requerir administrarse mucho para alcanzar niveles adecuados, y requieren más tiempo para prepararse y administrarse.

El director del Centro de Hemostasia y Trombosis de la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, Guy Young, ha afirmado que la reposición dirigida de fibrinógeno tiene cada vez más respaldo, y los concentrados purificados "permiten una dosificación predecible, pueden administrarse rápidamente y no requieren pruebas de compatibilidad cruzada".

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El presidente de Grifols Biopharma, Roland Wandeler, ha destacado que es los sanitarios cuentan ahora con un tratamiento "seguro, eficaz y fiable para los episodios de hemorragia aguda en pacientes con DCF, cuando cada minuto cuenta".

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