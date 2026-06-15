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El Rey cree que el partido de la selección contra Cabo Verde en el Mundial es "asequible"

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El Rey Felipe VI ha enviado un mensaje de apoyo a la selección española, que este lunes debuta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá contra Cabo Verde, y ha deseado que "lo hagan lo mejor posible" y que "a ser posible" gane 'La Roja', si bien de entrada cree que es un partido "asequible".

"Yo creo que es un partido asequible, en principio, pero, bueno, nunca se sabe porque los partidos son siempre fuentes de sorpresas. Bueno, digo los partidos de fútbol", ha bromeado el Jefe del Estado en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

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Preguntado sobre si cree que 'La Roja' llegue a la final, Felipe de Borbón ha respondido que eso es que desean "todos". "Y seguro que ellos son los primeros, y lo van a trabajar", defendió.

El Rey, que participó en el vídeo de presentación de los jugadores seleccionados para este Mundial, ha hecho estas declaraciones antes de salir de la Cámara Baja, donde ha entregado el Premio 15 de junio a los Valores Constitucionales, a solicitud de la asociación 'España Juntos Sumamos', al periodista Miguel Ángel Aguilar.

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