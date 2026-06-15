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El defensa finlandés Ville Koski ficha por el Deportivo Alavés hasta 2031

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El defensa finlandés Ville Koski se convirtió este lunes en jugador en propiedad del Deportivo Alavés para las próximas cinco temporadas, después de su paso por el conjunto vitoriano en calidad de cedido durante la campaña pasada.

El zaguero aterrizó en el club vasco en el mercado invernal del pasado mes de enero a préstamo, con el objetivo de conseguir la permanencia del equipo en Primera División. Ahora, el rendimiento de Koski ha convencido a la dirección deportiva y al cuerpo técnico por su "solidez y rendimiento en un momento crucial".

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El defensa participó en dos porterías a cero en dos partidos en la recta final del campeonato con la permanencia en juego, las victorias frente al Real Oviedo por 0-1 y 1-0 contra el FC Barcelona, contribuyendo de manera directa a la consecución del objetivo de mantener la categoría en LaLiga EA Sports.

El internacional por Finlandia se formó en las categorías inferiores del PKKU antes de consolidarse en el FC Honka. Su progresión le llevó al fútbol croata, donde defendió los colores del NK Istra antes de llegar al Deportivo Alavés.

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