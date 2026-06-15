Dvorak, Haendel, Saint-Saëns y Haydn en la inauguración del órgano ‘español’ de San Vito

Praga, 15 jun (EFE).- El nuevo órgano 'español' de la catedral de Praga fue inaugurado este lunes, coincidiendo con la fiesta del patrón de la ciudad y el templo, San Vito, con la misa 'Luzanska' de Antonin Dvorak, y obras de Georg Friedrich Händel, Camille Saint-Saëns y Joseph Haydn.

Al acto asistieron numerosos políticos, entre ellos miembros del gobierno, así como el autor del instrumento, Gerhard Grenzing, y su hija Natalia, procedentes del Papiol (Barcelona) -donde se ha fabricado el instrumento-, y numerosos obispos checos.

Este órgano, que se ha financiado con suscripción pública, que a la fecha ha recaudado 154.335.800,12 coronas (6,43 millones de euros), pesa 45,5 toneladas y tiene 5.755 tubos distribuidos en 122 registros.

El más pequeño tiene 7,5 milímetros y el mayor de 13 metros. Los tubos más grandes (los únicos que se ven) están colocados siguiendo el contorno del rosetón encima de la entrada del templo, en la parte occidental, y entre ellos hay 180 piezas decorativas de cristal, de 80 centímetros, en homenaje a este sector tradicional checo.

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El proyecto comenzó hace nueve años como la última piedra de un templo neogótico cuyo origen se remonta al reinado de Carlos IV en el siglo XIV, y que finalizó en 1929.

En la inauguración participaron la Filarmónica Checa, diversos coros y artistas internacionales, entre ellos el español Xavier García Cardona, así como varios organistas checos, la soprano Katerina Knezíková, la mezzosoprano Václava Krejcí, el tenor Daniel Matousek y el barítono Adam Plachetka. EFE

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