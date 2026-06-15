Casi 550 arrestados tras la manifestación contra el G7 del domingo en Ginebra

Un total de 549 personas fueron arrestadas durante la multitudinaria manifestación de este domingo contra el G7 celebrada en Ginebra, que derivó en graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad suizas.

Del total de personas arrestadas, hasta 28 fueron detenidas y trasladadas a comisaría para ser interrogadas. Tres de ellas permanecen bajo custodia, según ha informado la Policía cantonal de Ginebra.

La manifestación congregó a unas 20.000 personas, según la policía; 30.000, según la coalición convocante, NoG7. Unos 600 miembros del 'black block', participantes en la marcha, causaron destrozos y atacaron sucursales bancarias. Un agente de policía sufrió heridas leves durante el operativo.

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La consejera de Estado de Ginebra, Carole-Anne Kast, responsable del Departamento de Instituciones y Tecnología Digital (DIN), ha defendido la actuación policial. "En mi opinión, la estrategia policial fue casi perfecta" y "muy proporcionada", ha apuntado en una entrevista con 'Le Temps'.

"La Policía hizo todo lo posible para minimizar el impacto sobre los manifestantes pacíficos, hasta el punto de que la vanguardia de la manifestación pudo completar casi todo el recorrido", ha argumentado.

La manifestación estaba autorizada hasta las 22.30 horas, pero fue disuelta poco después de las 18.00 horas "para evitar que todos permanecieran reunidos en el parque Mon Repos antes de que se les unieran los alborotadores".

El cordón policial se mantuvo hasta aproximadamente las 6.00 de la madrugada. La medida estaba diseñada para realizar controles, pero impidió que quienes se encontraban dentro del perímetro pudieran salir. Al ser interrogada al respecto, Kast ha argumentado que "no es momento de sacar conclusiones ni hacer valoraciones".

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En cambio, la coalición NoG7 ha denunciado una intervención "totalmente desproporcionada". "Ha habido una represión policial totalmente desproporcionada", ha declarado la secretaria sindical del sindicato suizo SIT, Alice Lefrançois, que ha criticado la "intimidación policial". "Los disturbios fueron agravados por la Policía, que provocó la escalada", ha señalado en declaraciones a la cadena suiza RTS.