BBVA facilitará que las empresas españolas se instalen en México

BBVA ha lanzado un nuevo servicio para facilitar que las empresas españolas se internacionalicen y se asienten en México, según ha informado este lunes en un comunicado.

En concreto, a través del servicio 'Smartshoring México', el banco ayudará a las empresas españolas en su proceso de llegada, implantación y crecimiento en el país latinoamericano.

En un encuentro que ha organizado el banco en Madrid con directivos de compañías españolas, de América Latina y de Turquía, el responsable global de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA, Jaime Sáenz de Tejada, ha destacado la posición de BBVA como principal entidad financiera de México, con más de 30 millones de clientes y una cuota de mercado en préstamos del 25%.

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"México está muy integrado en las cadenas productivas estadounidenses, tiene una capacidad industrial extraordinaria, cuenta con talento, un elevado nivel de sofisticación y ofrece acceso al principal mercado del mundo, que es Estados Unidos. Es una oportunidad extraordinaria para las empresas españolas", ha afirmado.

Solamente en 2025, BBVA ha acompañado a más de 3.400 empresas españolas en su proceso de implantación y crecimiento en México. El banco ofrece a través de su nuevo servicio un paquete inicial con cuenta de cheques, nómina y "condiciones preferenciales" en divisas.

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Asimismo, BBVA realizará un servicio de acompañamiento a través de despachos legales, fiscales, contables y operadores inmobiliarios de confianza, seleccionados por el banco para ayudar a las empresas en trámites clave de su instalación. Además, el banco conectará a las empresas españolas con clientes y proveedores locales.