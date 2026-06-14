Senador aliado de Trump pide que el acuerdo con Irán pase por el Congreso

Washington, 14 jun (EFE).- El senador republicano Lindsey Graham, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que el acuerdo de paz anunciado este domingo con Irán pase por el Congreso al expresar "preocupaciones" sobre su contenido.

En una publicación en la red social X, Graham dijo que le complace que se haya acordado la "reapertura del estrecho de Ormuz", pero afirmó estar "preocupado porque la visión de Irán sobre el acuerdo parece diferente a lo que afirma el equipo negociador estadounidense".

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"Según nuestra ley, cualquier acuerdo nuclear con Irán será enviado al Congreso para su revisión y votación. Espero con interés revisar el resultado final", escribió Graham, quien pidió que el vicepresidente, JD Vance, participe en la presentación del acuerdo ante el Congreso.

Varios legisladores republicanos de línea dura han expresado inquietudes durante las negociaciones por la posibilidad de que se cierre un acuerdo que permita a Irán continuar enriqueciendo uranio o que libere fondos bloqueados de la República Islámica.

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo que han alcanzado un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, el cual será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza, pero se desconocen los detalles del memorando. EFE

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