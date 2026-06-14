Rocío Carrasco estalla contra Gloria Camila por el diario de Rocío Jurado: "Ensuciar su legado con algo tan absurdo..."

MADRID (CHANCE)

En plena conmemoración del 20 aniversario de la muerte de Rocío Jurado, su hija, Rocío Carrasco, vuelve a estar en el centro de la atención mediática por su reacción a la posible demanda de Gloria Camila para reclamar el diario de la artista por vía judicial. Ese cuaderno forma parte del archivo íntimo que sustenta el nuevo documental sobre la vida y el legado de 'La Más Grande', un proyecto que su primogénita defiende con firmeza.

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Al ser preguntada por esta hipotética reclamación, Carrasco responde con contundencia: "¿Otra vez? Escúchame bien y lo voy a decir para que se entere todo el mundo ya. Ensuciar una cosa tan sumamente bonita como es el legado de ella y en ese archivo visual que va a haber para los restos, con algo tan sumamente absurdo me parece fatal. La gente, antes de hablar, que lo vean. Punto pelota". Con estas palabras, critica que se intente enturbiar un trabajo que, según ella, nace del cariño y del respeto a la memoria de su madre.

Sobre las voces que aseguran que el documental excluye a determinados familiares, la hija de la cantante lo niega tajantemente: "Bueno, la gente que falta es porque no ha querido estar, simplemente", afirma, dejando entrever que la puerta ha estado abierta para todos. Para ella, el foco no está en las disputas internas, sino en reconstruir la trayectoria personal y profesional de la chipionera a través de un gran archivo audiovisual.

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En cuanto al homenaje familiar que se prepara en Chipiona, la madrileña vuelve a marcar distancias. Al preguntarle si estará presente en los actos en tierras gaditanas, responde sin rodeos: "No, yo no. Yo, Chipiona, no". Aun así, deja claro que el recuerdo de Jurado forma parte de su día a día: "Vamos, yo la recuerdo todos los días de mi vida. O sea, a mí no me hace falta que sea 1 de junio. Pero al final yo creo, y lo he dicho siempre, que ella está más viva que nunca. Precisamente por esto. Por la gente que la recuerda. Por la gente que hace versiones, por los espectáculos que hacen sus 'niñas del pelo corto', por todo. Ella está más viva que nunca".

Además, se muestra especialmente orgullosa de la huella que ha dejado su madre en el público y en las nuevas generaciones de artistas: "Sí. Yo estoy ancha como un pavo en Navidad, ¿sabes? Estoy gorda, gorda, gorda. Estoy orgullosísima", confiesa, reivindicando su papel como heredera sentimental del legado de la cantante. Acompañada por su amiga Alba Carrillo, camina hacia un nuevo espectáculo tributo en Madrid, donde el grupo 'Las niñas del pelo corto' vuelve a rendir homenaje a la inolvidable artista de Chipiona.

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