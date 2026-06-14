Agencias

Putin felicita a Trump por su 80 cumpleaños y celebra posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

Guardar
Google icon

Moscú, 14 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en ocasión de su 80 cumpleaños y celebró la proximidad de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, durante una conversación telefónica sostenida entre ambos mandatarios.

Según informó en una rueda de prensa telefónica el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, la conversación, que tuvo una duración de 55 minutos, tuvo un carácter amistoso y "no solo intercambiaron cortesías" sino que también debatieron la situación internacional, los posibles contactos entre representantes de ambas partes y la posibilidad de un acuerdo entre Washington y Teherán. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rescatados 77 migrantes, entre ellos 6 mujeres y 3 menores, en aguas de las islas Canarias

Infobae

Avión chileno ayudará once días a abastecer de alimentos a ciudades bloqueadas en Bolivia

Infobae

La idílica Évian vuelve al centro del mundo durante tres días con la cumbre del G7

Infobae

Líbano denuncia ante la ONU que Israel utiliza herbicidas como armas químicas en sus ataques contra el país

Líbano denuncia ante la ONU que Israel utiliza herbicidas como armas químicas en sus ataques contra el país

Carlos Sainz: "Este año no hay coche para luchar por más"

Carlos Sainz: "Este año no hay coche para luchar por más"