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Herido un ertzaina en Etxebarri (Bizkaia) tras el lanzamiento de botellas contra los agentes en las fiestas

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Un ertzaina ha resultado herido durante las fiestas de San Antonio de Etxebarri (Bizkaia), tras el lanzamiento de botellas contra los agentes que intervenían para garantizar la seguridad ciudadana. El ertzaina resultó herido en la frente y en una ceja, y precisó asistencia sanitaria, según ha informado Esan.

En un comunicado, el sindicato ha mostrado su "más absoluta condena" ante la agresión sufrida por el agente y ha alertado de que "no estamos ante una simple gamberrada, ya que lanzar botellas contra la Ertzaintza es una agresión directa contra quienes velan por la seguridad de toda la ciudadanía".

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Según ha resaltado, este tipo de comportamientos "intolerables, ponen en riesgo la integridad física de los agentes y generan situaciones de grave peligro para todas las personas presentes".

Tras trasladar su apoyo y solidaridad al compañero herido, deseándole una pronta recuperación, Esan ha exigido una "condena pública, clara y sin matices" por parte de todas las instituciones, representantes políticos y agentes sociales.

"Ninguna agresión a un ertzaina tiene cabida en una sociedad democrática. Quien agrede a la Ertzaintza, agrede a quienes trabajan para proteger a toda la ciudadanía. No miraremos hacia otro lado", ha concluido la central sindical.

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