Starmer garantiza a Rutte que R.Unido presentará su nuevo plan de defensa antes de la cumbre de Ankara

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha garantizado este sábado que presentará su nuevo plan de gasto de defensa antes de la cumbre de la OTAN que empezará en Ankara (Turquía) el próximo 7 de julio.

Starmer se lo ha hecho saber al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la conversación telefónica que han mantenido hoy y que ha tratado en su mayor parte del sobre este plan, imprescindible para el cumplimiento de un objetivo de la OTAN acordado por Starmer que contempla el aumento del gasto en defensa del 2,6% del PIB en 2027 al 3,5% en 2035.

PUBLICIDAD

Starmer reiteró su compromiso de alcanzar el 3% del PIB en defensa en el próximo Parlamento, dejando claro que "la seguridad nacional seguirá siendo la principal prioridad del Gobierno, respaldada por las decisiones estrictas necesarias para lograrla", según el comunicado de Downing Street.

Cabe recordar que el ministro de Defensa, John Healey, anunció este jueves su dimisión en el marco de una disputa sobre el gasto militar en el país europeo, criticando que no se están destinando los recursos necesarios para la defensa de territorio británico.

PUBLICIDAD

Healey publicó en redes sociales su carta de dimisión, entregada al primer ministro británico en medio del estancamiento de las conversaciones entre las carteras de Defensa y Finanzas sobre cómo abordar una expansión del gasto militar, lo que ha retrasado el Plan de Inversión en Defensa.