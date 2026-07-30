Oposición de RDC critica al TC por validar una ley que va "contra el orden constitucional"

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Nairobi, 30 jul (EFE).- La oposición de la República Democrática del Congo (RDC) ha criticado al Tribunal Constitucional por validar una polémica ley de referéndum que abre la puerta a modificar la Constitución congoleña, al considerar que semejante medida va "contra el orden constitucional" y que permitiría aprobar un tercer mandato presidencial.

"Esta decisión constituye una grave señal de alarma contra el orden constitucional. El pueblo congoleño no aceptará ni el incumplimiento de la Constitución ni la personalización de las instituciones ni la modificación de la Constitución ni el tercer mandato", indicó la Coalición Artículo 64 (C64) en un comunicado publicado a última hora del miércoles.

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Por esta razón, convocó al pueblo congoleño para continuar "con las acciones" de protesta el próximo 15 de agosto en todo el territorio nacional y en la diáspora.

"La C64 no esperaba nada constructivo de un Tribunal Constitucional cuyas normas de composición han sido sistemáticamente corrompidas por el régimen de (el presidente) Félix Tshisekedi con el fin de disponer de un tribunal a su antojo, privado de legitimidad y desprovisto de independencia frente a un poder que lo ha sometido", añadió la plataforma.

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Además, consideró que la sentencia es "nula", "sin efecto" y que supone "alta traición" al orden constitucional, por lo que el Constitucional "no merece ni el respeto ni la confianza" del pueblo.

La corte validó el miércoles la mencionada ley de referéndum, impulsada por el propio Tshisekedi, quien ahora deberá promulgar un texto que desde el Ejecutivo se considera como un mecanismo de consulta popular.

Sin embargo, la oposición y parte de la sociedad civil la consideran un intento de prolongar el mandato presidencial más allá del límite constitucional de dos periodos.

Estos temores llegan después de que el propio Tshisekedi declarase en mayo que estaba abierto a buscar un tercer mandato en las elecciones generales de 2028.

"Yo no he pedido el tercer mandato, pero les digo que, si el pueblo quiere que tenga un tercer mandato, lo aceptaré", aseguró entonces Tshisekedi, en el poder desde 2019, tras ganar los comicios de 2018, criticados por la oposición y la comunidad internacional.

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El presidente, sin embargo, aseguró que "si hay que introducir algún cambio o revisión (en la Constitución), nunca se hará sin consultar a la población, mediante referéndum".

En los últimos años, el país se ha visto inmerso en un debate para impulsar una posible reforma constitucional, algo que ha sido fuertemente criticado por la oposición, por la Iglesia católica y por organizaciones de la sociedad civil.

Según la ley congoleña, una revisión constitucional requiere la celebración de un referéndum convocado por el presidente o la aprobación de una ley con una mayoría parlamentaria de tres quintos. EFE