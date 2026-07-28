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Jódar salda cuentas con Fils en Washington por la derrota del Godó

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Washington, 28 jul (EFE).- El español Rafael Jódar derrotó este martes al francés Arthur Fils en su estreno en el Abierto de Washington y se vengó de la derrota sufrida en las semifinales del Torneo Conde de Godó en Barcelona.

El madrileño, 24 del ranking ATP, se impuso a Fils (n.22) por 7-6(5) y 6-3 en 1 hora y 52 minutos. En segunda ronda, Jódar se enfrentará al japonés Kei Nishikori, que se retirará dentro de unas semanas en el Torneo de Tokio.

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Jódar y Fils arrancaron el partido con sendas roturas de servicio, pero a partir de ahí ambos defendieron su saque en un intenso primer set hasta llegar al desempate.

El español se colocó con un 6-3 y dispuso de tres bolas de set en ese 'tie-break'. Desaprovechó las dos primeras al resto, pero cerró la manga en la primera oportunidad que tuvo con su servicio.

En el segundo set, Jódar volvió a romper el saque de Fils en el tercer juego para ponerse 2-1 al saque. Con 3-2 abajo, el francés pidió un tiempo médico, pero su regreso a la cancha no cambió la dinámica del partido.

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Jódar, al resto y con 5-3 a favor, se colocó con dos bolas de partido y aprovechó la segunda para cerrar el encuentro con un 'break'.

Jódar terminó el partido con 16 golpes ganadores por 26 errores no forzados y con un 74 % de puntos al primer saque y un 63 % al segundo. El madrileño, además, salvó cuatro de los cinco puntos de rotura que enfrentó.

Fils y Jódar se habían enfrentado por primera vez en abril en una de las semifinales del Godó, con victoria para el francés por 3-6, 6-3 y 6-2 tras remontar el primer set. En la final, Fils conquistó Barcelona al derrotar al ruso Andrey Rublev.

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati. EFE

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