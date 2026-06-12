Treinta y seis candidaturas optan al Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026

Oviedo (España), 12 jun (EFE).- El jurado fallará el miércoles próximo el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, al que optan 36 candidaturas de 16 nacionalidades, con el que se cerrará la 46.ª edición de estos galardones, que llevan por nombre el título de la heredera de la Corona española.

El de la Concordia está destinado, según el reglamento de los premios, a distinguir la labor de extensión y defensa del respeto por la dignidad humana y sus derechos, del fomento y protección de la paz, de la solidaridad, del patrimonio mundial y, en general, del progreso de la humanidad.

PUBLICIDAD

El jurado estará integrado por miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias. En 2025 fue concedido al Museo Nacional de Antropología de México.

Los premios de este año concedidos hasta ahora corresponden al autor británico Julian Barnes (Letras); la cantante estadounidense Patti Smith (Artes); y la productora cinematográfica japonesa Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades).

También, a los científicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica); la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional); el escritor británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales) y el futbolista argentino Leo Messi (Deportes).

PUBLICIDAD

Los ocho premios que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias están dotados con la reproducción de una escultura diseñada por el artista español Joan Miró, 50.000 euros en metálico, diploma e insignia. Serán entregados en octubre durante una ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo (España). EFE