Sofía Gabanna trae de vuelta la esencia del rap noventero con 'Universo en Lata', nuevo EP para "volver al comienzo"

La cantante argentina Sofía Gabanna ha lanzado su nuevo EP 'Universo en Lata', una vuelta a los sonidos del rap noventero a través de 7 canciones en las que destaca su fuerza y gran capacidad lírica, con letras existenciales y llenas de reivindicación. La artista trata así de salirse de los moldes de la industria urbana actual mediante un trabajo concebido para escucharse de principio a fin y en el que brillan los interludios. Todo ello, con el trabajo de una producción que trae de vuelta la esencia del rap americano de hace tres décadas de la mano de gijonés DJ Koo.

En una entrevista concedida a Europa press, Sofía Gabanna ha relatado el por qué de este retorno a sus orígenes tras su disco 'Sideral' de 2024. "Nace de la idea de volver, de la necesidad de volver al comienzo, como empecé yo, que era un poco sin pensar mucho nada y siendo totalmente espontánea y visceral, que es como este EP, cotidiano, espontáneo, visceral. Donde no pensé demasiado nada, que es algo que va un poco en contra de mí, porque suelo pensar demasiado todo", ha expresado la rapera.

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De esta forma, Sofía deja claro que su intención artística va más allá de las necesidades comerciales de su carrera, indicando que aunque le gusta hacer temas que conllevan una mayor producción y elaboración, este EP es algo que le "apetecía hacer". "Rap noventero, bases clásicas sin mucha parafernalia, o sea, sin demasiada producción, elementos clásicos y básicos que hacen que sea una base de rap como las que yo escuchaba de antes" ha recalcado.

El nombre del proyecto, 'Universo en lata' hace referencia a cómo un recipiente "pequeño" --como es este EP-- puede llegar a contener "mucho mundo". Recorriéndolo, hallamos temas como 'No Plata', que se hace eco de la precariedad y el futuro incierto de una generación que en muchos casos vive al día. "Se que la vida no es fácil, tanto tienes tanto vales" sentencia Sofía en esta canción, donde también hace referencia a la ambición desmedida por parte de algunos, "el que tiene quiere más y el que no tiene también" canta Sofía en el tema.

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"Creo que siempre ha existido --la desigualdad y la precariedad-- y no voy a decir que siempre va a existir, porque quiero tener esperanza de que no sea así, siempre está como esta esperanza en mí de que no va a ser siempre así, pero bueno, yo hablo del día a día de hoy. Tanto yo, como amigos, conocidos y personas en este mundo, el 90% la está pasando difícil" ha admitido. A lo que ha añadido que no ve posible una mejora que resuelva esta problemática en el corto plazo "los sueldos siguen siendo muy precarios, hay una explotación laboral muy grande y realmente es una supervivencia urbana en todo sentido" explica.

Comparando el momento por el que pasa la política española y argentina, la rapera ha manifestado que "están mal las dos, Argentina está muy mal y España podría estar mucho mejor". Sin embargo, ha apuntado que aunque no esté de acuerdo en muchas cuestiones, su misión es dar "voz al pueblo, no tanto a la política". "Hablo de cómo nos hace sentir la política, y es mal" ha afirmado.

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"EL ÉXITO ES PODER HACER LO QUE ME GUSTA"

En cuanto a su manera de trabajar, alejada de los ritmos frenéticos de la música urbana, la cantante relata que le "encantaría" sacar más música, pero que su forma de ser se lo impide, al ser "demasiado obsesiva y detallista". "Si hiciera mi música siempre como este EP hubiese sacado muchísima más música, por la libertad que me di de hacerlo de esta manera" ha detallado.

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"No me importa ir más despacio que otras personas, al final es lo que me pide mi proyecto y mi forma de ser, y lo respeto". De ahí que el proyecto anterior a 'Universo en Lata' fueran dos 'Jazz Session' en las que pudimos ver a la artista desenvolverse en otros registros. "¿Podría hacer más?, sí, pero también si hago eso no me puedo permitir la opción de hacer discos con conceptos" ha concretado.

Al hilo, Sofía ha manifestado que siente que tiene éxito por que se encuentra "muy agradecida y afortunada" de poder seguir haciendo música y no tener que estar trabajando en algo que le impida seguir su sueño. "Yo quise como salirme un poco de eso y crearme una nueva realidad, algo que me hiciera sentir realmente llena y plena, pero a veces cuesta de defender y de llegar a todo el público que quisieras, entonces realmente a día de hoy para mí el éxito es poder hacer lo que me gusta, eso para mí es un exitazo" ha explicado.

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NUEVO DISCO TRAS EL VERANO

Paralelamente, la rapera ha descrito cómo, y con qué elementos se inspira a la hora de componer, señalando que no le es necesario escuchar música para inspirarse. "Es algo que he consumido durante muchos años, algo que me sale solo, como que lo tengo adentro gracias a toda la música del estilo, del género, que escuché" ha aseverado. En este sentido, algunas de sus referencias para componer el EP han sido Nas, Tupac o Biggie, entre otros.

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La cantante ha dicho que "la vida, el tiempo, lo existencial" es su verdadera inspiración, remitiéndose a que ha tenido "diez años muy malos" --de los catorce a los veinticuatro--, pero que desde el año pasado ha encontrado en esta situación la esperanza de que ahora podía "ser diferente" y "mejorar" realmente. Así lo desprenden canciones como 'Mucho Gusto' o 'Un Poco Más', incluidas en este nuevo EP y en las que Sofía demuestra su intención de "vivir un poco más tranquila, de tomarse la vida en serio, de querer vivir, de tener entusiasmo por la vida", ha concluido.

En cuanto a sus próximos trabajos, Sofía Gabanna ha asegurado que se halla "a punto de cerrar el disco", un nuevo álbum del que no ha querido adelantar más que su fecha de lanzamiento aproximada. "Lo dejaré en suspenso, pero lo esperamos para después del verano" ha anunciado.

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