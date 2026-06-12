El Gobierno de Venezuela aborda cooperación con multinacional de materias primas Trafigura

Caracas, 12 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con una delegación de Trafigura, multinacional de materias primas con sede en Singapur y vinculada al sector petrolero, para abordar temas de cooperación, informó este viernes Prensa Presidencial.

En una nota, se indicó que Rodríguez se reunió en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, con el director ejecutivo de Trafigura, Richard Holtum, para abordar "temas de interés mutuo" en materia comercial, en "consonancia con las políticas de desarrollo estratégico y cooperación internacional".

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Prensa presidencial, que no dio más detalles sobre lo conversado en la reunión, indicó que al encuentro también asistieron autoridades venezolanas como la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; la de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández, y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón.

Trafigura fue fundada en 1993 y es una de las empresas multinacionales de comercio de materias primas más grandes del mundo, "consolidada como el mayor comerciante privado de metales y el segundo de petróleo a escala global, con importantes centros regionales en Ginebra, Houston, Montevideo y Mumbai", subrayó la nota de Prensa Presidencial.

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La empresa gestiona cadenas de suministro complejas para transportar minerales, metales y energía desde su origen hasta su destino, de acuerdo a la propia página web de Trafigura.

En marzo pasado, se informó que funcionarios del Gobierno de Estados Unidos negociaban con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado estadounidense, valorada entonces en unos 165 millones de dólares.

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El acuerdo de oro requeriría que Minerven suministrara entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore a Trafigura, que sería el encargado de transportar el oro a las refinerías estadounidenses, informó entonces en exclusiva el portal Axios.

En abril de este año, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una nueva ley de minas que abrió el sector a la inversión privada y extranjera ante el interés expreso de Estados Unidos en el oro venezolano.

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El proyecto de ley fue impulsado por Delcy Rodríguez tras la visita a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien aseguró que empresas de su país tienen deseos de operar en Venezuela. EFE