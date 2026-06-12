Sheinbaum y cofundador de Andreessen Horowitz ven a México como una "certeza económica"

Ciudad de México, 12 jun (EFE).- La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que sostuvo una reunión en el Palacio Nacional, sede presidencial, con el inversionista estadounidense Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, uno de los fondos tecnológicos más influyentes del mundo.

A través de un mensaje en la red social X, la mandataria destacó que durante el encuentro coincidieron en la confianza que genera la economía mexicana para la inversión

“En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma financiera Andreessen Horowitz. Coincidimos en que México es ejemplo de confianza y certeza económica”, escribió en su publicación la mandataria, que acompañó con una foto al lado del inversionista.

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La reunión ocurre en un contexto en el que el Gobierno mexicano busca atraer inversiones vinculadas al proceso de relocalización de cadenas productivas o 'nearshoring', en medio de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Andreessen Horowitz, también conocida como 'a16z', es una de las principales firmas de capital de riesgo de Estados Unidos y ha invertido en empresas tecnológicas de sectores como inteligencia artificial, software, biotecnología, criptomonedas y plataformas digitales.

El encuentro se suma a los esfuerzos del Gobierno mexicano de promover al país como destino para nuevas inversiones en sectores de alto valor agregado, en su meta de posicionarse como una de las 10 principales economías en el mundo. EFE

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