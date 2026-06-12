Samsung apuesta por el Verano invisible con WindFree Premiere: climatización que optimiza el consumo y regula corrientes

El calor y las molestias asociadas al aire acondicionado son una preocupación para la mayoría de los españoles durante el verano, con casi el 98 por ciento de los usuarios que asegura experimentar problemas como corrientes de aire incómodas o dudas sobre el consumo energético, frente a lo que Samsung propone su nueva tecnología de climatización WindFree Premiere que combina refrigeración sin corrientes, inteligencia artificial (IA) y control del gasto energético.

El calor puede ser un gran enemigo durante los meses de verano, al ocasionar agobio e incomodidad y entorpecer el descanso nocturno, entre otros inconvenientes para las personas en el hogar. Para intentar mejorar la situación, los usuarios apuestan por crear corrientes de aire mediante la ventilación o ventiladores y, en el mejor de los casos, utilizar un aire acondicionado.

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Sin embargo, este electrodoméstico también incluye otras problemáticas que hacen que los usuarios no puedan disfrutar de la comodidad al cien por cien. Por ejemplo, por las dudas que ocasiona su consumo y los ajustes constantes en el climatizador, lo que hace que el 62 por ciento lo utilice menos de lo que le gustaría.

Así lo refleja un estudio realizado este año por Samsung Climate Solutions sobre el confort de la climatización en el hogar, que también recoge otras problemáticas como aguantar corrientes de aire molestas. En general, estas situaciones las experimentan durante el verano el 97,7 por ciento de los españoles.

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Detrás de estas problemáticas, Samsung ha observado que hay un patrón común entre los usuarios, que aspiran a pasar un verano donde "el confort ocurra de forma más natural, con menos esfuerzo, menos interrupciones y menos atención constante a los aparatos de climatización".

La tecnológica reúne estos objetivos bajo el concepto del 'Verano Invisible' y, en su estudio, ahonda en las barras que viven los españoles para alcanzarlo, con resultados como que, dos tercios de los encuestados sienten que mantener la casa confortable les exige "estar más pendientes de lo que les gustaría".

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Igualmente, el 50 por ciento afirma que tiene que reajustar la climatización manualmente de forma habitual y, hasta el 72 por ciento aspiran a conseguir un hogar donde el confort no requiera su intervención continua.

WINDFREE PREMIERE PARA CONSEGUIR UN VERANO INVISIBLE

Teniendo todo ello en cuenta, Samsung ha presentado WindFree Premiere, su nuevo modelo de climatización con tecnología WindFree que integra un diseño capaz de distribuir el aire a través de microorificios, generando una sensación de "aire en calma" sin corrientes de aire, junto con funciones de inteligencia artificial como AI Auto Comfort y conectividad SmartThings, para mejorar la eficiencia energética.

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Este modelo de climatización está pensado para solucionar las principales problemáticas señaladas por los usuarios, que han manifestado que la forma de enfriar puede resultar igual de molesta que el calor.

Según el informe, el 89 por ciento de los encuestados afirma sufrir al menos un problema asociado al uso de aire acondicionado, ya sea la sequedad en vías respiratorias, resfriados, corrientes directas desagradables, ruido molesto o el enfriamiento desigual entre estancias.

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De hecho, más de la mitad de los encuestados señalan que las corrientes de aire les resultan molestas, especialmente mientras duermen. Frente a ello, la tecnología WindFree permite impulsar el bienestar, manteniendo un enfriamiento suave y reduciendo la sensación de corriente directa.

A ello se le suma el modo Motion Wind, que permite ajustar con más precisión el flujo del aire y adaptarlo a distintos momentos del día, actividades o necesidades del hogar. "El foco deja de estar en enfriar más para enfriar mejor", ha matizado Samsung.

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WINDFREE Y SMARTTHINGS PARA ENTENDER EL CONSUMO

El gasto energético es otro de los factores que condiciona el uso del aire acondicionado en el hogar, con el 77 por ciento de los encuestados que afirman estar preocupados por el impacto de refrescar la vivienda en la factura y dos de cada tres reconocen no saber con claridad cuánto consume realmente un sistema de climatización.

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De la misma forma, las barreras económicas también están presentes para aquellos que no tienen un aire acondicionado instalado, que se enfrentan al coste de compra e instalación, sumado al gasto de uso posterior.

Ante todo ello, WindFree Premiere y su integración con SmartThings Energy se presenta como una opción que permite monitorizar el consumo energético del equipo en tiempo real, así como facilita acceder a estadísticas de uso y establecer objetivos o límites de consumo, incluso, ofrece recomendaciones para optimizar la eficiencia. Todo ello desde la 'app'.

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Junto a ello, el AI Energy Mode permite contribuir a reducir el consumo energético, ajustando automáticamente determinados parámetros de funcionamiento para evitar un gasto innecesario.

Estas opciones de automatización siguen las exigencias del 47 por ciento de los españoles, que quieren sistemas más automatizados "siempre que puedan seguir decidiendo en cada momento". Al respecto, las funcionalidades mejor valoradas son la habilidad del sistema de ajustarse de forma autónoma a las condiciones del hogar, poder controlar el equipo desde el móvil y programar rutinas para ajustar su uso a la rutina personal.

Así, desde la aplicación, los usuarios pueden controlar el equipo desde cualquier lugar, programar rutinas adaptadas a sus hábitos diarios, utilizar comandos de voz o activar la climatización antes de llegar a casa.

"WindFree Premiere está diseñado para que la climatización funcione en segundo plano, sin generar nuevas molestias y con total visibilidad sobre el consumo, para que el usuario tenga el control cuando lo necesite sin tener que estar pendiente todo el tiempo", ha sentenciado al respecto el director comercial y técnico de Samsung Climate Solutions, Manuel Sánchez.