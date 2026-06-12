¿Qué es el combate de UFC de la Casa Blanca por el cumpleaños de Trump?

Washington, 12 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrará el domingo su 80 cumpleaños con una velada inédita de combates de artes marciales mixtas (MMA) en los jardines de la Casa Blanca, atrayendo la atención mundial hacia una disciplina que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

Las artes marciales mixtas, conocidas como MMA, son un deporte de combate que fusiona, como su nombre indica, técnicas de boxeo, muay thai, jiu-jitsu, lucha libre, judo y otras disciplinas.

A diferencia de la lucha libre, las MMA no están guionizadas y los luchadores buscan hacer daño real al contrincante, por lo que a veces sufren lesiones graves.

La UFC (Ultimate Fighting Championship) es la principal organización de MMA del planeta —lo que equivaldría a la NBA en el baloncesto o la NFL en el fútbol americano— y es la encargada de organizar el evento del cumpleaños de Trump.

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Fue fundada a principios de la década de 1990 y ha logrado convertir las artes marciales mixtas, un en principio deporte minoritario y considerado sangriento, en un gran negocio de espectáculo que alcanza audiencias millonarias.

Los combates se desarrollan dentro de una jaula octogonal, conocida como El Octágono, con tres asaltos de cinco minutos para peleas regulares y cinco asaltos para encuentros estelares.

Hay varias maneras de terminar un combate: por nocaut (cuando un luchador queda inconsciente), por sumisión o por decisión de los jueces.

Las acciones prohibidas incluyen ataques a los ojos o a la columna vertebral, y patear la cabeza de un oponente que esté en el suelo, aunque sí se permiten los puñetazos.

El evento del próximo domingo, bautizado como UFC Freedom 250 porque este año se conmemoran los 250 años de la independencia de Estados Unidos, servirá para la celebración del cumpleaños de Trump.

La velada contará con una serie de peleas, siendo las más estelares las que enfrentarán por el anillo de peso ligero al hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en su carrera, con el estadounidense Justin Gaethje, y el brasileño Alex Pereira con el francés Ciryl Gane, ambos en la categoría de peso pesado.

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La velada se celebrará en un enorme ring instalado en el jardín sur de la Casa Blanca, convirtiendo el evento en algo inédito en la historia de la UFC y de la residencia presidencial.

El Octágono estará cubierto por una estructura de metal de 30 metros con iluminación de la bandera estadounidense y rodeado por gradas para más de 4.000 invitados.

Fuera de la Casa Blanca, en una zona conocida como La Elipse, se instalará una Fan Zone donde unas 80.000 personas podrán ver los combates en pantallas gigantes.

Trump, que en el pasado tuvo negocios en el mundo del boxeo y de la lucha libre, mantiene desde hace décadas una estrecha amistad con Dana White, presidente de la UFC.

El presidente ha sido un gran aliado de las MMA, cuya audiencia está configurada en gran parte por votantes del republicano, en general hombres blancos jóvenes.

Otra figura destacada de este mundillo es el famoso comentarista de MMA Joe Rogan, quien respaldó a Trump en la campaña electoral, aunque se ha desmarcado recientemente por la guerra de Irán y el caso de los documentos de Jeffrey Epstein.

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El evento no está exento de polémica, pues una organización ciudadana presentó una demanda para intentar frenarlo, al considerar que se está utilizando la Casa Blanca para un espectáculo privado con fines comerciales.

Denuncian un conflicto de interés dado que Trump habría comprado este año acciones por 50.000 dólares de TKO Group Holdings, la empresa matriz de la UFC. EFE

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