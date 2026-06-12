Muere a los 47 años la princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia tras tres años hospitalizada

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol de Tailandia, conocida como Bha, ha fallecido este jueves a los 47 años de edad tras más de tres años hospitalizada tras sufrir una grave infección en diciembre de 2022, fecha desde la cual llevaba ingresada.

Lo ha hecho en el Hospital Memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok, donde en el último tiempo había sufrido un "deterioro progresivo" de su salud debido a la infección sufrida, que afectaba a varios órganos, según ha informado en un comunicado oficial la Casa Real tailandesa.

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De acuerdo con un decreto oficial, los restos mortales de la que fuera hija mayor del rey, Maha Vajiralongkorn, serán trasladados al Gran Palacio de Bangkok, donde la ciudadanía podrá rendir homenaje a la difunta.

El primer ministro del país, Anutin Charnvirakul, ha instado al pueblo tailandés a "rendir homenaje" a la difunta princesa y ha afirmado que "no existen palabras para expresar el sentimiento de la población ante su fallecimiento". "No solo es una triste noticia sino una profunda tristeza", ha aseverado.

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Así, ha convocado una reunión extraordinaria del Gabinete en la Casa de Gobierno para tratar las medidas gubernamentales relacionadas con su deceso y las ceremonias fúnebres reales, además de ordenar que la bandera nacional tailandesa ondee a media asta en todas las oficinas gubernamentales.

La Oficina de la Casa Real ha anunciado que se permitirá a la población rendir tributo a la princesa frente a su retrato en la Sala Sahathai Samakhom del Gran Palacio a partir de este sábado y hasta el domingo. También pondrán rendirle homenaje en el Salón del Trono Piman Rattaya del Gran Palacio a partir del 27 de junio, una vez concluya la ceremonia real, que durará 15 días.

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La princesa tailandesa fue hospitalizada en diciembre de 2022 cuando, mientras entrenaba con sus perros en el distrito de Pak Chong, en la provincia de Nakhon Ratchasima, sufrió un desmayo a consecuencia de un problema cardiaco.

A finales del pasado mes de mayo, la Casa Real de Tailandia informó de que su salud había empeorado y presentaba baja presión sanguínea, pulso irregular y coágulos. Asimismo, alertaba de que sus pulmones y riñones se habían visto afectados.

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Considerada una figura cercana al rey, de 73 años, Bha es hija del primer matrimonio del monarca tailandés, quien pese a tener siete hijos de cuatro enlaces matrimoniales distintos aún no ha elegido a sucesor o sucesora.