Muere a los 47 años la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras más de 3 años hospitalizada

Delicados momentos para Tailandia, ya que acaba de fallecer a los 47 años Bajrakitiyabha Mahidol, la hija mayor del Rey Maha Vajiralongkorn, conocido como Rama X, y llamada a sucederle en el trono del país asiático, después de más de tres años ingresada en el Hospital Memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok tras sufrir un colapso a causa de una grave infección en el torrente sanguíneo a causa de una inflamación abdominal que provocó un importante deterioro en su estado, siendo crítico en los últimos tiempos, ya que la infección se agravó y afectó a diferentes órganos vitales.

La princesa tailandesa llevaba hospitalizada desde diciembre de 2022, cuando sufrió una afección cardíaca que le hizo perder el conocimiento mientras entrenaba a sus perros. Según ha informado la Casa Real de Tailandia, Su Alteza Real murió "en paz" tras una larga y complicada batalla por recuperarse. "A pesar de que el equipo médico le proporcionó atención y tratamiento continuos con todos los medios disponibles, su estado fue empeorando progresivamente. Finalmente, el jueves 11 de junio de 2026, a las 15:55 horas, Su Alteza Real falleció en paz en el Hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa, a la edad de 47 años".

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Su fallecimiento ha dejado desolado a todo el país, ya que era una de las figuras más queridas y respetadas de la Familia Real tailandesa. Nacida el 7 de diciembre de 1978, era la hija mayor del Rey Rama X (73) y de la Princesa Soamsawali, y por su preparación y su sólida formación académica -estudió Relaciones Internacionales y tenía un doctorado en Derecho- estaba considerada como la heredera con mayor preparación para ser la futura Reina del país.

Tal y como ha expresado a través de un comunicado la Casa Real, "Su Majestad el Rey ha ordenado que la Oficina de la Casa Real organice los funerales reales y los honores fúnebres más altos conforme a la tradición real tailandesa. Los restos mortales serán instalados en el Salón del Trono Pimarn Rattaya, dentro del Gran Palacio de Bangkok", autorizando a que toda la población participe en la ceremonia de ablución ritual de los restos mortales de la Princesa Bajrakitiyabha ante su retrato oficial instalado en el Salón Sahathai Samakhom, este sábado 13 de junio entre las 08:30 y las 12:00 horas

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Además, el gobierno tailandés ha decretado 15 días de luto oficial en el que organismos públicos, empresas, y otras instituciones y lugares públicos deberán ondear sus banderas a media asta, estando obligados sus trabajadores a vestir de luto durante las próximas dos semanas.

Con su muerte se abre un debate sobre la sucesión al trono del país, ya que a pesar de que el Rey Maha Vajiralongkorn tiene 7 hijos de 4 matrimonios, todavía no ha designado oficialmente a su heredero en la Corona.

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